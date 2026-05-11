Chico Pinheiro - TV Globo / divulgação

Chico PinheiroTV Globo / divulgação

Publicado 11/05/2026 12:13

Rio - Nesse domingo (10), Chico Pinheiro, de 72 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino e que passou mais de um mês internado depois de enfrentar uma complicação após a cirurgia. O relato foi feito durante uma entrevista com Zeca Baleiro, ao comentar a música “Flor da Pele”, que, segundo ele, marcou o período no hospital.



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“Eu passei um mês e pouco internado e fazendo cirurgia. Descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo”, disse.Segundo Chico, o procedimento seria feito por cirurgia robótica e a previsão era voltar para casa poucos dias depois. “Uma cirurgia que era para ser feita em um dia, e três dias depois ir para casa”, afirmou. O quadro, porém, mudou no pós-operatório. “Só que teve uma complicação posterior”, contou. “Teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar.”Foi depois disso que o jornalista acabou passando vários dias na UTI e, durante esse período, contou que a música de Zeca Baleiro virou uma presença constante em seus dias e noites internado. “A coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Eu ouvia você cantar uma música o tempo inteiro, ouvia e chorava.”Chico fez questão de dizer que não era um "choro ruim", ou ligado ao medo. “Mas não era um choro de medo, nem de nada não. Era de perceber as pessoas que na correria você não vê, né?", explicou que para ele a canção desencadeava em si uma emoção positiva.Ao falar do que viveu no hospital, o jornalista também refletiu sobre o tempo da recuperação e sobre o próprio significado de se tornar paciente. “Você entra no hospital como doente. Agora para virar paciente você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar”, afirmou, ao que Baleiro respondeu "Essa é uma tese boa."Fora da Globo desde 2022, Chico Pinheiro construiu uma trajetória de mais de três décadas no jornalismo televisivo, muitos deles à frente do "Bom Dia Brasil". A revelação da doença enfrentada por Chico, por sua vez, foi feita no programa "Chico Pinheiro Entrevista", onde o jornalista recebeu Zeca Baleiro.