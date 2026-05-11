Fabiana Justus posou com médico para celebrar fim do tratamento do câncer - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus posou com médico para celebrar fim do tratamento do câncer Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2026 22:25

Rio - Fabiana Justus concluiu o tratamento contra leucemia mieloide aguda descoberta em 2024 e celebrou a nova fase em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (11). Nos registros, a influenciadora apareceu ao lado do médico hematologista Nelson Hamerschlak.

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"Algumas das selfies tradicionais com meu médico (e anjo). Hoje tive consulta e meu tratamento realmente acabou!!! Agora é acompanhamento de 3 em 3 meses!!! Muito obrigada por tudo", disse a filha de Roberto Justus.

Ela estendeu os agradecimentos para toda equipe que acompanhou ela durante a recuperação. "Sei que ainda temos muitas consultas pela frente mas não podia deixar de vir aqui publicamente agradecer você e a toda a sua equipe maravilhosa por TUDO!"