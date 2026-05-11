Fabiana Justus posou com médico para celebrar fim do tratamento do câncer Reprodução/Instagram

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Rio - Fabiana Justus concluiu o tratamento contra leucemia mieloide aguda descoberta em 2024 e celebrou a nova fase em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (11). Nos registros, a influenciadora apareceu ao lado do médico hematologista Nelson Hamerschlak. 
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Fabiana Justus descobriu problema de saúde em 2024 - Reprodução/Instagram
Fabiana Justus posou com médico para celebrar fim do tratamento do câncer - Reprodução/Instagram
Fabiana Justus - Reprodução/Instagram
"Algumas das selfies tradicionais com meu médico (e anjo). Hoje tive consulta e meu tratamento realmente acabou!!! Agora é acompanhamento de 3 em 3 meses!!! Muito obrigada por tudo", disse a filha de Roberto Justus. 
Ela estendeu os agradecimentos para toda equipe que acompanhou ela durante a recuperação. "Sei que ainda temos muitas consultas pela frente mas não podia deixar de vir aqui publicamente agradecer você e a toda a sua equipe maravilhosa por TUDO!"
No início do mês, Fabiana Justus realizou a última sessão de quimioterapia e compartilhou as imagens da surpresa preparada pela madrasta, Ana Paula Siebert. Os familiares se reuniram no quarto do hospital com um bolo decorado e o carro da influenciadora recebeu mensagens de carinho. 