Fabiana Justus posou com médico para celebrar fim do tratamento do câncer Reprodução/Instagram
Fabiana Justus comemora fim do tratamento do câncer: 'Realmente acabou'
Influenciadora recebeu diagnóstico de leucemia mieloide aguda há dois anos
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