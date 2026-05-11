Georgina Rodríguez exibe curvas em cliques de biquíni - Reprodução / Instagram

Georgina Rodríguez exibe curvas em cliques de biquíniReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 19:05

Rio - Georgina Rodríguez publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), uma sequência de registros do ensaio fotográfico que realizou usando biquínis. A noiva do atacante do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, recebeu muitos elogios dos seguidores.

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A influenciadora digital posou em vários ângulos, com três modelitos diferentes. Cabelo solto e maquiagem natural complementaram o visual da modelo, que tem mais de 71 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Internautas não pouparam comentários exaltando a beleza dela. "Mulher linda e real", disse uma usuária das redes sociais. "Incrível", expressou um admirador. "Uau", escreveu um fã. "Uma diva de verão", comentou outra pessoa.

A influenciadora e o jogador de futebol estão juntos desde 2016. O casal é pai de Bella Esmeralda, de 8 anos, e Alana Martina, de 4. Ela também é madrasta de Cristiano Jr., 15, que não teve a identidade da mãe biológica revelada; além dos gêmeos Eva e Matteo, 8, que nasceram por meio de barriga de aluguel antes do início do relacionamento.

Em agosto do ano passado, o atleta pediu Georgina em casamento. O anúncio foi feito através das redes sociais dela. Na ocasião, a influenciadora exibiu o anel que ganhou: "Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas".