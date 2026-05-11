Sthefany Brito posa com barrigão na reta final da gravidez - Reprodução / Instagram

Sthefany Brito posa com barrigão na reta final da gravidezReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 18:32

Rio - Na reta final da gravidez, Sthefany Brito compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), um compilado de registros exibindo o barrigão de gestação. A atriz está à espera do terceiro filho, que se chamará Felippo.

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"36 semanas sendo sua casa… 36 semanas de nós dois… Que honra, meu Deus", escreveu a gravidinha, na legenda da publicação. De camiseta branca e calça jeans, a artista posou em diferentes ângulos, segurando a barriga.

Ela também é mãe de Enrico, de 5 anos, e Vincenzo, de 1. Os pequenos são frutos do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovsky. O casal subiu ao altar em 2018.