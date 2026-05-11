Sthefany Brito posa com barrigão na reta final da gravidezReprodução / Instagram

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Rio - Na reta final da gravidez, Sthefany Brito compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), um compilado de registros exibindo o barrigão de gestação. A atriz está à espera do terceiro filho, que se chamará Felippo.
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Grávida, Sthefany Brito surge em novos cliques - Reprodução / Instagram
Sthefany Brito - Reprodução / Instagram
Sthefany Brito mostra barrigão de gravidez - Reprodução / Instagram
À espera do terceiro filho, Sthefany Brito posa com barrigão - Reprodução / Instagram
Sthefany Brito posa com barrigão na reta final da gravidez - Reprodução / Instagram
"36 semanas sendo sua casa… 36 semanas de nós dois… Que honra, meu Deus", escreveu a gravidinha, na legenda da publicação. De camiseta branca e calça jeans, a artista posou em diferentes ângulos, segurando a barriga.
Ela também é mãe de Enrico, de 5 anos, e Vincenzo, de 1. Os pequenos são frutos do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovsky. O casal subiu ao altar em 2018.
Em março, Sthefany abriu o coração sobre a maternidade. Mãe de três meninos, ela revelou que nunca teve preferência por gênero. Ela, ainda, afirmou que não pretende aumentar a família após o nascimento do caçula.