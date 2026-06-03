Alcione falou sobre apresentação com Belo no Maracanã - Reprodução/Instagram

Alcione falou sobre apresentação com Belo no Maracanã Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2026 19:41

Rio - Alcione se manifestou sobre os comentários negativos após cantar o Hino Nacional com Belo antes do amistoso da seleção brasileira no domingo (31) contra o Panamá. A cantora publicou vídeo nesta quarta-feira (3) explicando a falha técnica durante apresentação no Maracanã.

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"Quer dizer que vocês estão acabando comigo por causa da minha cantoria no Maracanã, eu e Belo, do Hino Nacional? Eu canto o Hino Nacional desde menina, no corredor da escola. Antes de entrar na sala de aula, a gente tinha que cantar o Hino Nacional. Quero dizer a vocês que aquilo foi uma falha técnica. A gente não estava se ouvindo, parecia que o som dava uma volta", afirmou.

A artista também mandou um recado para aqueles que saíram em sua defesa. "Quero que vocês saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quero agradecer a todos os colegas e pessoas que entendem do assunto e que foram me defender. Muito obrigada, gente. E não fiquem me arrasando por aí, tá?"