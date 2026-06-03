Bruna Biancardi compartilha registros das filhas no InstagramReprodução/Instagram

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Rio – Bruna Biancardi, de 32 anos, compartilhou registros das filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 10 meses, nas redes sociais, nesta quarta-feira (3). As meninas aparecem em diferentes momentos: bebendo água de coco, brincando na areia, na grama e com animais em uma fazendinha.

Em uma das publicações no Instagram Stories, a influenciadora mostra duas imagens da primogênita abraçada ao cachorro da família e demarca a passagem do tempo desde que cada uma foi tirada. Na legenda, ela se emocionou. “Cresceram”.
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Biancardi mostra registros de filhas em momentos de descontração - Reprodução/Instagram
Bruna compartilha imagens das filhas brincando - Reprodução/Instagram
Mavie Biancardi junto ao cachorro da família - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi compartilha registros das filhas no Instagram - Reprodução/Instagram

Mavie e Mel são frutos do relacionamento de Bruna Biancardi com o jogador da Seleção Brasileira, Neymar Jr., que se prepara para sua participação na Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. 