Bruna Biancardi compartilha registros das filhas no InstagramReprodução/Instagram
Em uma das publicações no Instagram Stories, a influenciadora mostra duas imagens da primogênita abraçada ao cachorro da família e demarca a passagem do tempo desde que cada uma foi tirada. Na legenda, ela se emocionou. “Cresceram”.
Mavie e Mel são frutos do relacionamento de Bruna Biancardi com o jogador da Seleção Brasileira, Neymar Jr., que se prepara para sua participação na Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.
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