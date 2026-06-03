Filha de Kelly Key mostra treino junto com filho de Gugu Liberato na academia - Reprodução / Instagram

Filha de Kelly Key mostra treino junto com filho de Gugu Liberato na academiaReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 13:10 | Atualizado 03/06/2026 13:39

Rio - Suzanna Freitas compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (3), registros de um treino ao lado de João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato. A influenciadora publicou vídeos da atividade física nas redes sociais e chamou atenção pela interação descontraída entre os dois durante os exercícios.



Em um dos momentos, Suzanna decidiu saber a opinião do amigo sobre o desempenho na academia. “Já estamos quase finalizando. O que você está achando?”, perguntou.



Demonstrando cansaço após a sequência de exercícios, João respondeu: “Acho que já está na hora de acabar o treino”, brincou.



Suzanna concordou com a avaliação e aproveitou para envolver os profissionais da academia na conversa. “Também acho. Está na hora de acabar. Gente, o que vocês acharam do treino do João. Acham que ele está mandando bem? Ele está, não está? Também achei que está”, comentou.



Após o encerramento da atividade, João quis saber qual nota receberia pelo desempenho e questionou uma das funcionárias que registrava o momento. “De 0 a 10?”, perguntou. A resposta veio logo em seguida: “8,5”.



A avaliação arrancou risadas de Suzanna, que também elogiou a execução dos exercícios feitos pelo amigo. Segundo ela, João demonstrou boa mobilidade durante parte da série proposta pelos instrutores. “Execução dele é mó boa, viu? Fizemos um agachamento com barra guiada e ele foi até o chão”, afirmou a influenciadora.

