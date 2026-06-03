Yasmin Brunet voltou a falar sobre presença alienígena nas redes sociais após a repercussão de vídeos gravados por Mayk Leão, do Paraná - Reprodução / X

Yasmin Brunet voltou a falar sobre presença alienígena nas redes sociais após a repercussão de vídeos gravados por Mayk Leão, do ParanáReprodução / X

Publicado 03/06/2026 10:43

Rio - Yasmin Brunet, de 37 anos, voltou a falar sobre presença alienígena, nesta terça-feira (02), após a repercussão de vídeos gravados por Mayk Leão, no Paraná. O caso ganhou atenção depois que o fazendeiro publicou registros de barulhos estranhos e luzes vindas de uma área de mata próxima ao local onde mora.

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No X, antigo Twitter, a modelo comentou o assunto e afirmou que acredita na presença de seres extraterrestres na Terra. "Eles estão aqui há muito tempo já... muito mesmo", escreveu. "Difícil falar sobre isso sem parecer doida, mas realmente tem ETs fingindo que são pessoas. Eles são shapeshifters".



Yasmin também respondeu a seguidores que perguntaram sobre a filmagem no Paraná. Segundo ela, o registro não a surpreendeu. "Achei legal, mas acho comum hoje em dia. Quase todo mundo já viu óvnis, eu mesma já vi três. O que acho surreal é quem até hoje não acredita", afirmou.



Em outra publicação, a modelo ainda indicou que os seguidores pesquisassem sobre os “annunakis” caso quisessem saber mais sobre o tema.