Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

Yasmin BrunetReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2026 12:13

Rio - Yasmin Brunet, de 37 anos, voltou a falar sobre extraterrestres nesta segunda-feira (25), dessa vez através do X, antigo Twitter, e afirmou acreditar que existem ETs vivendo na Terra disfarçados de humanos. A modelo comentou o assunto depois da divulgação de novos arquivos sobre OVNIs nos Estados Unidos e disse que o público ainda vai se surpreender com o que pode vir à tona.

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"Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de ovnis que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ets aqui na terra fingindo que são humanos...", escreveu. "Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de ovnis que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ets aqui na terra fingindo que são humanos...", escreveu.

se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de ovnis que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ets aqui na terra fingindo que são humanos… — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) May 25, 2026

Na sequência, Yasmin deixou claro que não se importa com a reação do público. "E, sim, podem julgar e falar que eu sou maluca, sou mesmo, mas isso é verdade", publicou. Em outro post, ela ainda acrescentou: "E cuidado com as coisas que vão aparecer no céu... nem tudo é o que parece". Na sequência, Yasmin deixou claro que não se importa com a reação do público. "E, sim, podem julgar e falar que eu sou maluca, sou mesmo, mas isso é verdade", publicou. Em outro post, ela ainda acrescentou: "E cuidado com as coisas que vão aparecer no céu... nem tudo é o que parece".

e cuidado com as coisas que vão aparecer no céu… nem tudo é oq parece — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) May 25, 2026

Depois da repercussão, a modelo também respondeu de forma irônica às críticas. "Tem gente querendo me dar chapéu de alumínio mal sabendo que eu que distribuo eles", escreveu. Depois, voltou a rebater os comentários sobre seu comportamento. "E não eu não surtei, só parei de me importar com o que vão dizer porque é sempre o mesmo – baseado em baseado, que droga que ela usou, bla bla bla". Depois da repercussão, a modelo também respondeu de forma irônica às críticas. "Tem gente querendo me dar chapéu de alumínio mal sabendo que eu que distribuo eles", escreveu. Depois, voltou a rebater os comentários sobre seu comportamento. "E não eu não surtei, só parei de me importar com o que vão dizer porque é sempre o mesmo – baseado em baseado, que droga que ela usou, bla bla bla".