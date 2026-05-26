Yasmin BrunetReprodução / Instagram

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Rio - Yasmin Brunet, de 37 anos, voltou a falar sobre extraterrestres nesta segunda-feira (25), dessa vez através do X, antigo Twitter, e afirmou acreditar que existem ETs vivendo na Terra disfarçados de humanos. A modelo comentou o assunto depois da divulgação de novos arquivos sobre OVNIs nos Estados Unidos e disse que o público ainda vai se surpreender com o que pode vir à tona.
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Yasmin Brunet diz que acredita na existência de Et's na Terra - Reprodução / X
Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram
Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

"Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de ovnis que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ets aqui na terra fingindo que são humanos...", escreveu.

Na sequência, Yasmin deixou claro que não se importa com a reação do público. "E, sim, podem julgar e falar que eu sou maluca, sou mesmo, mas isso é verdade", publicou. Em outro post, ela ainda acrescentou: "E cuidado com as coisas que vão aparecer no céu... nem tudo é o que parece".

Depois da repercussão, a modelo também respondeu de forma irônica às críticas. "Tem gente querendo me dar chapéu de alumínio mal sabendo que eu que distribuo eles", escreveu. Depois, voltou a rebater os comentários sobre seu comportamento. "E não eu não surtei, só parei de me importar com o que vão dizer porque é sempre o mesmo – baseado em baseado, que droga que ela usou, bla bla bla".


As publicações dividiram opiniões entre as respostas, um internauta escreveu que ela deveria ser "mais específica no que está tentando comunicar", enquanto outro afirmou que "a maioria pensa da mesma maneira sobre as teorias da conspiração e tem vergonha de admitir".

Essa não é a primeira vez que Yasmin fala publicamente sobre o tema. No "BBB 24", do qual participou, ela já havia contado supostas experiências com extraterrestres e dito que acreditava na presença deles por aqui. Agora, reforçou que segue convicta do que pensa mesmo diante dos questionamentos dos seguidores.