Yasmin BrunetReprodução / Instagram
"Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de ovnis que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ets aqui na terra fingindo que são humanos...", escreveu.
se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de ovnis que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ets aqui na terra fingindo que são humanos…— Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) May 25, 2026
Na sequência, Yasmin deixou claro que não se importa com a reação do público. "E, sim, podem julgar e falar que eu sou maluca, sou mesmo, mas isso é verdade", publicou. Em outro post, ela ainda acrescentou: "E cuidado com as coisas que vão aparecer no céu... nem tudo é o que parece".
e cuidado com as coisas que vão aparecer no céu… nem tudo é oq parece— Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) May 25, 2026
Depois da repercussão, a modelo também respondeu de forma irônica às críticas. "Tem gente querendo me dar chapéu de alumínio mal sabendo que eu que distribuo eles", escreveu. Depois, voltou a rebater os comentários sobre seu comportamento. "E não eu não surtei, só parei de me importar com o que vão dizer porque é sempre o mesmo – baseado em baseado, que droga que ela usou, bla bla bla".
e nao eu não surtei, só parei de me importar com oq vão dizer pq é sempre o mesmo - baseado em baseado, que droga q ela usou, bla bla bla— Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) May 26, 2026
As publicações dividiram opiniões entre as respostas, um internauta escreveu que ela deveria ser "mais específica no que está tentando comunicar", enquanto outro afirmou que "a maioria pensa da mesma maneira sobre as teorias da conspiração e tem vergonha de admitir".
Essa não é a primeira vez que Yasmin fala publicamente sobre o tema. No "BBB 24", do qual participou, ela já havia contado supostas experiências com extraterrestres e dito que acreditava na presença deles por aqui. Agora, reforçou que segue convicta do que pensa mesmo diante dos questionamentos dos seguidores.