Jennifer Lopez - Reprodução do Instagram

Jennifer Lopez Reprodução do Instagram

Publicado 26/05/2026 10:04 | Atualizado 26/05/2026 10:04

Rio - Jennifer Lopez, de 56 anos, deu um show de beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram, nesta terça-feira (26). Em algumas imagens, a cantora e atriz aparece de biquíni curtindo um dia de piscina e renovando o bronzeado. O corpão da artista chamou a atenção.

fotogaleria

"Passando o dia com as pessoas que amo. Feliz Memorial Day para todos", escreveu na legenda das fotos, se referindo ao feriado nos Estados Unidos em homenagem aos soldados mortos em serviço militar.



Dona de sucessos como "On The Floor" e "All I Have", Jennifer recebeu vários elogios dos internautas. "Absurdamente linda!", afirmou um admirador da artista. "Diva", disse outro. "Maravilhosa", opinou uma terceira pessoa.