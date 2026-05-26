Tília reclama de atitude de homem durante show - Reprodução do Instagram

Tília reclama de atitude de homem durante showReprodução do Instagram

Publicado 26/05/2026 07:39

Rio - Filha de Dennis DJ, Tília passou por uma situação inusitada durante um show em Juiz de Fora, Minas Gerais, no último domingo (24): um homem colou chiclete no cabelo dela. No palco, a cantora se mostrou surpresa com a atitude do rapaz e o confrontou sobre o ocorrido.

"Grudaram chiclete no meu cabelo, deixa eu ver quem foi. Foi você, moço?", quis saber a artista. "Fui eu mesmo", respondeu o homem.

"A minha vontade é de... Olha. Foi ele ali, pu** que pariu, como é que tu assume que foi você, moço? E sabe o que significa grudar chiclete no cabelo de uma pessoa? Tu não sabe, porque tu não tem nem cabelo, né? Sabe quando custa o meu cabelo? Tu não sabe... Ai que ódio", reclamou Tilía.



Em outro momento, ela aparece nos bastidores tentando tirar a goma de mascar dos fios e contou que ele foi expulso do local. "Por que ele fez isso, esse arromba**, nojento? Ele assumiu na minha cara, abrindo a boca falando que que foi ele, com orgulho. Ai, que ódio. Parabéns, que grande mousse você fez. Expulso da festa. Eu respirei muito", relatou a filha de Dennis DJ.

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