Virginia e Zé Felipe celebraram o aniversário de 5 anos de Maria Alice - Reprodução/Instagram

Virginia e Zé Felipe celebraram o aniversário de 5 anos de Maria Alice Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 20:18

Rio - Virginia Fonseca surgiu na companhia do ex-marido, Zé Felipe, na festa de aniversário de Maria Alice, realizada nesta segunda-feira (25) em Goiânia. A influenciadora e o cantor publicaram fotos ao lado dos filhos, Maria Flor e José Leonardo, na comemoração antecipada já que a menina fará 5 anos no sábado (30).

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"Maria Alice 5 anos", escreveram em publicação conjunta.

O reencontro do ex-casal acontece quase duas semanas após o término do namoro da influenciadora com Vinicius Jr , despertando a torcida pela volta de Virginia e Zé Felipe. "Vem reconciliação", comentou um perfil. "Isso sim é uma família linda", disse outro. "Voltem pelo amor de Deus, é só voltar", pediu um terceiro.

A influenciadora e o cantor anunciaram o fim do casamento em maio do ano passado. Virginia e Zé Felipe iniciaram o relacionamento em junho de 2020 e oficializaram a união em nove meses depois.