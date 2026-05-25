Daniel Alvim fez declaração apaixonada no aniversário de Helena Ranaldi - Reprodução/Instagram

Daniel Alvim fez declaração apaixonada no aniversário de Helena Ranaldi Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 19:17

Rio - Helena Ranaldi completou 60 anos nesta segunda-feira (25) e ganhou uma homenagem apaixonada do marido, Daniel Alvim. O ator de 52 anos publicou um registro da companheira nas redes sociais e se declarou para a artista.

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"Helena, meu amor! Helena significa 'a reluzente', 'a resplandecente' ou 'a que brilha como o sol'. É um nome feminino de origem grega, derivado da palavra hélê, que quer dizer 'raio de sol' ou 'tocha'", escreveu ele.

O ator ressaltou as qualidades da parceria de vida. "Te admiro e admiro a maneira como você conduz a vida. Leve e paradoxalmente intensa. Profunda. Filha, mãe, atenta a tudo e todas. Mulher forte, atriz, super produtora, super protetora, super delicada. Super mulher, que cuida. Você é linda em tudo. Linda. Aprendo todos os dias tendo você ao meu lado. Foi sorte no amor! Vai com tudo pro seu próximo ano!"

Helena Ranaldi e Daniel Alvim estão juntos desde 2015.