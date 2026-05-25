Fernanda Paes Leme lamentou falecimento de amiga - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme lamentou falecimento de amiga Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 18:24

Rio - Fernanda Paes Leme, de 42 anos, lamentou nesta segunda-feira (25) o falecimento de uma amiga em decorrência de um câncer. A atriz fez uma homenagem para Joana e compartilhou algumas lembranças de momentos especiais que viveu na companhia da colega.

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"Difícil acreditar...difícil rever essas fotos e tantas outras. A Joana foi uma daquelas pessoas que chegam e já parecem casa. Virei amiga dela muito rápido e, sem perceber, virei família também. Quando me mudei pro Rio, ela foi minha parceira, um grude...minha tradução mais bonita da cidade. Linda, leve, bronzeada, as pontas do cabelo queimadas de sol...puro suco de Rio de Janeiro", iniciou o texto.

A apresentadora falou sobre a perda de mais uma pessoa querida para a mesma doença, já que ela era amiga da cantora Preta Gil, que morreu em julho do ano passado por complicações de um câncer de intestino.

"E agora, mais uma vez, o câncer leva alguém que eu amo. Uma amiga. Uma irmã. Eu sei que a gente tenta organizar a dor pensando em tudo que a pessoa deixa na gente. Que vive nas memórias, nos filhos, nos afetos, nos pedaços espalhados de quem ficou. E isso é bonito mesmo. Ajuda. Mas também é revoltante. Durante todo tratamento da Jo eu senti muita raiva, muitas vezes em silêncio. Porque é difícil entender. Difícil aceitar. Principalmente quando acontece com alguém tão bom".

Fernanda Paes Leme ressaltou a dor dos familiares da amiga e a corrente em torno dela nos últimos momentos de vida. "Cada um do seu jeito...quem estava perto, quem esava longe, a gente aqui mandando mensagem, oração, pensamento, amor...mas sempre juntas pela Jo. Eu tô muito triste, mas também tô calma de pensar que ela partiu cercada disso. Cercada de amor. Porque a Jo juntava pessoas assim...ela fazia a gente querer estar perto. E que sorte a minha ter vivido tanto tão perto de você", concluiu. ]