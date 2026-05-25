Amanda Kimberlly falou sobre a criação de Helena - Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly falou sobre a criação de Helena Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 17:04

Rio - Amanda Kimberlly desabafou sobre uma nova fase na criação da filha, Helena, de 1 ano e 11 meses, fruto do envolvimento com Neymar Jr. A influenciadora compartilhou vídeo da menina gritando e comentou sobre esse hábito dela.

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"Estamos na fase dos gritos, do 'eu quero tudo no meu tempo e do meu jeito'", escreveu na legenda. No registro, Amanda aparece andando com a filha no colo e dá uma bronca. "Não pode gritar, o que que eu falei?", disse ela.

A influenciadora relembrou os avisos que recebia antes da maternidade. "Eu sempre ouvia esse conselho de pessoas próximas: 'Não repare no filho dos outros, porque quando tiver o seu, vai vir igual'. E eu reparei nas crianças que gritavam… hoje tenho uma sirene", brincou.

Além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, do breve romance com Carol Dantas; Mavie, de 2 anos; e Mel, de 10 meses, frutos do atual relacionamento com Bruna Biancardi.