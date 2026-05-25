AnittaReprodução / Instagram
“A jornada começa agora”, escreveu Anitta ao divulgar as datas nas redes sociais. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (28), ao meio-dia. Os preços e os locais das apresentações ainda não foram divulgados.
Com 15 faixas, “Equilibrivm” mistura diferentes estilos musicais e aposta em temas ligados à espiritualidade, natureza e cultura indígena. O disco reúne participações de nomes como Marina Sena, Liniker, Luedji Luna, Melly, Rincon Sapiência e Ebony.
O álbum também reúne influências de pop, funk, reggaeton, reggae, samba e afrobeat, com músicas em português, espanhol e inglês.
Confira as datas:
1º de agosto — Porto Alegre
8 de agosto — São Paulo
15 de agosto — Fortaleza
22 de agosto — Niterói
29 de agosto — Salvador
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