AnittaReprodução / Instagram

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Rio - Anitta anunciou nesta segunda-feira a turnê do álbum “Equilibrivm”, projeto mais recente da artista. A série de shows passa por cinco cidades brasileiras ao longo de agosto e marca a estreia do novo repertório nos palcos.

“A jornada começa agora”, escreveu Anitta ao divulgar as datas nas redes sociais. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (28), ao meio-dia. Os preços e os locais das apresentações ainda não foram divulgados.
Anitta anuncia turnê de 'EQUILIBRIVM' - Reprodução / Instagram
Anitta anuncia turnê de 'EQUILIBRIVM'Reprodução / Instagram


Com 15 faixas, “Equilibrivm” mistura diferentes estilos musicais e aposta em temas ligados à espiritualidade, natureza e cultura indígena. O disco reúne participações de nomes como Marina Sena, Liniker, Luedji Luna, Melly, Rincon Sapiência e Ebony.

O álbum também reúne influências de pop, funk, reggaeton, reggae, samba e afrobeat, com músicas em português, espanhol e inglês.

Confira as datas:

1º de agosto — Porto Alegre
8 de agosto — São Paulo
15 de agosto — Fortaleza
22 de agosto — Niterói
29 de agosto — Salvador
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Anitta
Anitta anuncia turnê de \'EQUILIBRIVM\'