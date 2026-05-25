Anitta - Reprodução / Instagram

AnittaReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 12:53

Rio - Anitta anunciou nesta segunda-feira a turnê do álbum “Equilibrivm”, projeto mais recente da artista. A série de shows passa por cinco cidades brasileiras ao longo de agosto e marca a estreia do novo repertório nos palcos.



“A jornada começa agora”, escreveu Anitta ao divulgar as datas nas redes sociais. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (28), ao meio-dia. Os preços e os locais das apresentações ainda não foram divulgados.

Anitta anuncia turnê de 'EQUILIBRIVM' Reprodução / Instagram



Com 15 faixas, “Equilibrivm” mistura diferentes estilos musicais e aposta em temas ligados à espiritualidade, natureza e cultura indígena. O disco reúne participações de nomes como Marina Sena, Liniker, Luedji Luna, Melly, Rincon Sapiência e Ebony.



O álbum também reúne influências de pop, funk, reggaeton, reggae, samba e afrobeat, com músicas em português, espanhol e inglês.



Confira as datas:



1º de agosto — Porto Alegre

8 de agosto — São Paulo

15 de agosto — Fortaleza

22 de agosto — Niterói

29 de agosto — Salvador

Com 15 faixas, “Equilibrivm” mistura diferentes estilos musicais e aposta em temas ligados à espiritualidade, natureza e cultura indígena. O disco reúne participações de nomes como Marina Sena, Liniker, Luedji Luna, Melly, Rincon Sapiência e Ebony.O álbum também reúne influências de pop, funk, reggaeton, reggae, samba e afrobeat, com músicas em português, espanhol e inglês.1º de agosto — Porto Alegre8 de agosto — São Paulo15 de agosto — Fortaleza22 de agosto — Niterói29 de agosto — Salvador