Isis Valverde - Reprodução do Instagram

Isis ValverdeReprodução do Instagram

Publicado 25/05/2026 09:56

Rio - Isis Valverde, de 39 anos, contou durante uma interação com os internautas, através de uma caixinha de perguntas no Instagram, neste domingo (24), que já foi internada três vezes neste ano devido à doença celíaca, causada por intolerância ao glúten.

"Essa parte é traumatizante. Eu descobri com 19 anos de idade, e a minha doença celíaca é muito agressiva. Nível que se eu tiver contato com alguma coisa, tipo um óleo que fritou glúten e botou alguma coisa ali, teve contato e eu comi... eu vou passar muito mal. No início do ano, quando eu estava trabalhando, eu acabei tendo contaminação na minha comida e eu fui internada três vezes", lembrou.

"Acho que até uma vez eu publiquei aqui um negócio no hospital, mas eu falei: 'Gente, vão achar que eu estou passando alguma situação', porque toda hora eu tava no hospital. E ninguém sabia o que era, nem eu, porque eu não sabia que a comida estava sendo contaminada, até eu levar a questão e a gente descobrir que a pessoa achou que era uma alergia leve e estava colocando a minha comida misturada. É um processo. E tem que tomar muito cuidado. E é uma doença chata", comentou.



