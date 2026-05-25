Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Paolla OliveiraReprodução do Instagram

Publicado 25/05/2026 06:59

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, voltou a encantar os internautas, neste domingo (24), ao compartilhar, no Instagram, registros das férias na Itália. Em algumas das imagens, a atriz aparece de biquíni e o corpão dela chama a atenção. "Ciao, bella", escreveu ela na legenda da publicação.

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Os internautas não economizaram nos elogios. "É uma visão do paraíso e eu nem estou falando de paisagem viu", afirmou um admirador de Paolla. "Surra de beleza", disse outro. "Perfeita", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como "gata", "maravilhosa", "belíssima", "a mais linda do Brasil" e "sensual" também foram publicados.

A última personagem da atriz em novelas foi Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", que teve o último capítulo exibido em outubro do ano passado.







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