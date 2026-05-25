Gominho desabafou sobre falta que sente de Preta Gil Reprodução/Instagram

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Rio - Gominho fez um desabafo sobre a falta de Preta Gil em sua vida. O apresentador usou a conta no X, antigo Twitter, para relembrar o suporte da cantora, que morreu em julho do ano passado por complicações de um câncer de intestino, durante os momentos difíceis enfrentados por ele.  
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Gominho e Preta Gil eram amigos de longa data - Reprodução/Instagram
Gominho - Reprodução/Instagram
Gominho desabafou sobre falta que sente de Preta Gil - Reprodução/Instagram
"Muito doido quando penso que perdi a única pessoa que estendia a mão sem nem querer saber qual era o suporte! Hoje quando eu paro e penso que não posso contar com absolutamente ninguém só comigo mesmo, me dá uns 20 segundos de pânico que logo vira toda gana de ser que ela me ensinou a ter", escreveu. 
Em dezembro, Gominho participou do "Sem Censura", da TV Brasil, e recordou os momentos finais da amiga. Ele contou que Preta Gil se recolheu após receber a avaliação médica que apontou a impossibilidade de continuar o tratamento.
"Ela segurou minha mão e me olhou. No olhar dela já estava tudo dito", contou ele, ao lembrar do último encontro antes de retornar ao Brasil. "Quando explicaram que não havia mais o que fazer, ela ficou muito quieta, muito cansada. Ela estava se entregando. Era como se dissesse, sem falar: 'Eu sei'".