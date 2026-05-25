Fiorella Mattheis revelou terceira gravidez - Reprodução/Instagram

Fiorella Mattheis revelou terceira gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 21:55

Rio - Fiorella Mattheis, de 38 anos, anunciou que espera o terceiro filho com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do Grupo Globo. Juntos desde 2017, a atriz e o empresário já são pais de Roberto, de 3 anos, e José, de 1.

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"O amor infinito triplicou. Cinco meses esperando nosso(a) baby 3. Não existe alegria maior", afirmou ela.

Depois do anúncio, Fiorella abriu a caixinha de perguntas do Instagram e revelou se pretende saber o sexo do bebê antes do parto. "Dessa vez decidimos descobrir no nascimento! E estou amando viver essa experiência", disse.

A artista também detalhou os sintomas nas três vezes em que ficou grávida. "Nessa eu tive muito sono e enjoo o dia todo, especialmente à noite. Na primeira, enjoo matinal e sem sono; na segunda, nada. Dessa vez totalmente diferente. Passados os três meses me sinto ativa e disposta como nas outras. Só que essa o tempo voa, passa muito mais rápido que as outras. Pisquei e já tô na metade", relatou Fiorella.