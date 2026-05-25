Israel passa bem após sofrer acidente em rodovia de Goiânia - Reprodução/Instagram

Israel passa bem após sofrer acidente em rodovia de Goiânia Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 15:48

Rio -O cantor Israel, que forma dupla com Rodolffo, sofreu um acidente na BR-153, em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (25), após desviar de um carro que trocou de faixa e atropelar um cavalo solto na pista. A informação foi divulgada no perfil oficial dos sertanejos.

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"Ele seguia em direção à sua residência, dirigindo dentro da velocidade permitida da rodovia, quando um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. Na sequência, o cantor se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal, sem tempo hábil para desviar", informou em nota.

A equipe dos cantores também esclareceu o estado de saúde de Israel. "Felizmente, apesar do impacto e do susto, Israel não sofreu ferimentos, está bem e não precisou de atendimento médico. Agradecemos o carinho e a preocupação de todos".