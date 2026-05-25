Israel passa bem após sofrer acidente em rodovia de Goiânia Reprodução/Instagram
Israel, dupla de Rodolffo, sofre acidente de carro em Goiânia
Veículo do sertanejo atingiu um cavalo na estrada
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