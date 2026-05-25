Larissa Manoela - Reprodução / Instagram

Larissa Manoela Reprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 12:34 | Atualizado 25/05/2026 12:38

Rio - Larissa Manoela revelou que já precisou deixar um parque da Disney escoltada por seguranças após causar aglomeração entre fãs brasileiros durante uma viagem aos Estados Unidos. A declaração foi feita em entrevista ao canal Diva Depressão, no YouTube.

Segundo Larissa, a situação aconteceu em um período em que ela vivia o auge de uma novela infantil. Ao encontrar excursões escolares brasileiras no parque, a movimentação chamou atenção e interferiu na circulação de visitantes. “Já saí escoltada porque eu estava atrapalhando o fluxo do parque. Mas tudo bem, faz parte. Eu chamei a equipe de seguranças para me ajudar”, contou.

A atriz explicou que, na época, ainda enfrentava longas filas nas atrações, diferente das visitas atuais, quando utiliza um serviço VIP. “Foi numa época em que estava bombando muito uma das novelas, e eu dei de cara com vários grupos de escolas do Brasil. Começou um burburinho. Eu não tinha o privilégio que tenho hoje na Disney, e graças a Deus, porque eu pegava três, quatro, cinco horas de fila. Hoje eu vou por trás, faço VIP tour”, afirmou.

Larissa também destacou que a equipe do parque tentou preservar sua experiência durante o passeio. “Foi uma coisa meio ‘e agora?’. Eu também estava lá como uma pessoa que estava me divertindo. Eles ficavam tentando conter a galera e fazer com que eu não perdesse a magia de tudo lá. No fim das contas, agora eu entro por trás”, completou.