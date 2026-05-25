Daniele Bezerra, irmã de Deolane - Reprodução de vídeo

Daniele Bezerra, irmã de DeolaneReprodução de vídeo

Publicado 25/05/2026 09:25

Rio - Daniele Bezerra, irmã de Deolane, falou, neste domingo (24), sobre a prisão da influenciadora, na última quinta-feira (21), durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), após uma reportagem sobre o caso ser exibida no "Fantástico", da TV Globo.

O jornalístico mostrou que Deolane estava sendo monitorada pelas autoridades brasileiras e pela Interpol durante uma viagem à Europa. Quando ela chegou a São Paulo, a polícia cumpriu o pedido de prisão da influenciadora. Ela, então, foi levada para a Penitenciária Feminina da cidade de Tupi Paulista, em São Paulo.

Daniele desabafou, através do Instagram Stories, sobre o caso e criticou a forma da ação policial: "Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu sei que vocês estão esperando um posicionamento diante de tudo o que passou hoje na TV... A única coisa que eu tenho pra falar é sobre o espetáculo. Invadir uma casa com fuzis pra prender uma mulher dormindo, diante de uma criança de 9 anos no quarto ao lado, e ainda transformar isso em entretenimento televisivo não é justiça. Nunca vai ser justiça", lamentou.

"Além de uma exposição vexatória é um abuso à Constituição Federal, à declaração de Direitos Humanos, ao artigo quinto, à presunção de inocência. Você pode até não gostar da Deolane, mas concordar que isso aqui é entretenimento...", completou.

Na legenda, Daniele escreveu: "Armas de alto calibre para prender uma mulher de 1,60 m e 60 kg que dormia com sua filha no quarto ao lado e ainda ceder essas imagens para entretenimento televisivo, isso é normal?".

Ao "Fantástico", a defesa de Deolane, representada pelo advogado Aury Lopes Jr. negou "categoricamente qualquer tipo de envolvimento (da influenciadora) com crime organizado ou com dinheiro de origem ilícita".