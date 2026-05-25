Daniele Bezerra, irmã de DeolaneReprodução de vídeo
Irmã de Deolane Bezerra desabafa após prisão da influenciadora ser exibida no 'Fantástico'
'Exposição vexatória', lamentou Daniele em um vídeo publicado no Instagram Stories
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