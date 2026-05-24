Lore Improta está grávida do segundo filho - Reprodução / Instagram

Lore Improta está grávida do segundo filhoReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 16:41

Rio - Na reta final da graidez, Lore Improta tem lidado com fortes enjoos. Neste domingo (24), ao lado de Liz, sua primeira filha, a dançarina revelou que precisou recorrer a uma comida na qual é alérgica para conseguir se alimentar de alguma forma.

“Estamos aqui. Neném de pijama ainda. Mamãe aqui enjoada não, além. Muito enjoo desde a hora que acordei. Estava arrumando as coisas, o quarto, tudo, e me deu vontade de comer. Colocaram o almoço e eu quase coloco tudo para fora só de ver. Me deu vontade de comer, de novo, pão com ovo, sendo que sou alérgica a ovo”, contou.

De acordo com a dançarina, a refeição, no entanto, é a única que para em seu estômago. “Mas é a única coisa que está entrando. Estou aqui comendo metade de um pão e metade de um ovo para ver se entra alguma coisa nesse estômago”, disse.

Com 38 semanas de gestação, Lore Improta espera seu segundo filho, Levi, fruto do casamento com o cantor Léo Santana.