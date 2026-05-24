Lore Improta está grávida do segundo filhoReprodução / Instagram
Lore Improta recorre a alimento que é alérgica por causa de enjoo na reta final da gravidez
Dançarina revelou que comida é a única que para em seu estômago
Lore Improta recorre a alimento que é alérgica por causa de enjoo na reta final da gravidez
Dançarina revelou que comida é a única que para em seu estômago
Íris Stefanelli quer voltar ao 'BBB' e dispara: 'Quem vai causar sou eu'
Ex-sister relembrou trajetória no reality e comentou fortuna milionária de Ana Paula Renault
Recém casada, Marcela Mc Gowan explica motivo de lua de mel dupla com amigos
Casais viajaram para a Escócia
Solteiro, Vini Jr. chega ao Rio para dias de descanso
Jogador do Real Madrid terá folga de três dias antes do início da preparação para Copa
Wanessa Camargo ganha carinho do namorado em show
Casal surgiu em clima de romance na Virada Cultural 2026, em São Paulo
Irmã de Deolane associa prisão da influenciadora a apoio político a Lula
Daniele Bezerra publicou vídeo nas redes sociais e afirmou que família enfrenta perseguição desde 2022
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.