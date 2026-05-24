Wanessa Camargo e o namorado Bruno BevanPatrícia Devoraes/Brazil News
A artista, de 43 anos, trocou abraços e demonstrações de afeto com o companheiro nos bastidores do evento pouco antes de subir ao palco. O casal assumiu o relacionamento recentemente e já passou a aparecer junto em eventos públicos.
Na sexta-feira (22), Wanessa e Bruno marcaram presença na festa de aniversário de 50 anos de Ticiane Pinheiro, que reuniu famosos em São Paulo.
Em abril, os dois oficializaram o romance nas redes sociais com publicações discretas e declarações mútuas. Primeiro, Bruno publicou uma foto da cantora acompanhada da legenda “ela” e um emoji de coração. Wanessa repostou a imagem e respondeu com “ele” e o mesmo símbolo.
A troca de mensagens movimentou os comentários dos fãs. “Cuida bem dela”, escreveu um seguidor. “Vivaaaa o amor”, publicou um perfil dedicado à cantora.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.