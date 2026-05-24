Ex-BBB Íris Stefanelli - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Íris StefanelliReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 15:06

Rio - A influenciadora e ex-BBB Íris Stefanelli voltou a falar sobre o reality da Globo e revelou que toparia participar de uma nova edição do programa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a empresária comentou o desempenho de Ana Paula Renault no BBB 26 e admitiu surpresa com os valores conquistados pela veterana após o reality.

“Eu não sabia que o prêmio era seis milhões! Se eu soubesse, eu teria me convidado”, brincou Íris, que integrou o elenco do BBB 7 e marcou a temporada pelo envolvimento no triângulo amoroso com Diego Alemão e Fani Pacheco.

Durante o desabafo, Íris também comentou sobre os contratos publicitários fechados por Ana Paula após o programa. “Estamos comentando o quanto que essa mulher está milionária, Brasil! Essa mulher já ganhou rios de dinheiro... Imagina você ganhar seis milhões e mais vinte milhões em campanha. E eu carregando sacola”, disse, em tom bem-humorado.

Após deixar o BBB, Íris trabalhou como repórter e apresentadora de televisão. Em 2021, ela retornou à Globo para participar do reality No Limite e, nos últimos anos, passou a se dedicar ao próprio negócio no comércio virtual.

Animada com a possibilidade de uma nova temporada com ex-participantes, a influenciadora chegou a mandar um recado direto para a emissora. “Olha aqui, Rede Globo, ano que vem quem vai causar aí sou eu”, afirmou, ao citar a repercussão positiva do retorno de veteranos no BBB 26.

Apesar da empolgação, Íris admitiu que não encararia a edição deste ano ao lado de Ana Paula Renault. “Nesse não dava para entrar, não, porque a Ana Paula me comeria com farofa! Eu sou brava, mas perto da Ana Paula... Eu, particularmente, adoro a Ana Paula, já fiz várias entrevistas com ela, é muito gente boa”, concluiu.