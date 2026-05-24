Vini Jr. desembarca no Rio para mini férias antes da Copa - Reprodução / Instagram

Vini Jr. desembarca no Rio para mini férias antes da Copa Reprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 12:56

Rio - Recém-solteiro, Vinícius Júnior desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (24) para aproveitar alguns dias de descanso antes de iniciar a preparação com a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

O atacante do Real Madrid pediu dispensa antecipada ao clube na última semana para curtir uma breve pausa antes dos compromissos oficiais com a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Já em solo carioca, o jogador publicou uma foto nas redes sociais e movimentou os fãs.

A expectativa é de que Vini Jr. tenha cerca de três dias livres antes de se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, na próxima quarta-feira (27). A Seleção Brasileira enfrenta o Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã, no último amistoso antes da viagem para os Estados Unidos, sede da Copa.

O desembarque no Rio acontece poucos dias após o fim do relacionamento de sete meses entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. O término veio a público no último dia 15 de maio. Na ocasião, Virginia afirmou que não negociava o “inegociável”. Dias depois, o atleta também se pronunciou sobre o assunto e agradeceu o período que viveu ao lado da influenciadora, além de desejar que ela “ficasse bem”.