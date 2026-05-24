Marcela Mc Gowan e Luiza Martins fazem lua de mel na Escócia com casal de amigosReprodução / Instagram
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Casais viajaram para a Escócia
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