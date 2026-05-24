Marcela Mc Gowan e Luiza Martins fazem lua de mel na Escócia com casal de amigos - Reprodução / Instagram

Marcela Mc Gowan e Luiza Martins fazem lua de mel na Escócia com casal de amigosReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 14:48

Rio - Recém casadas, Marcela Mc Gowan e Luiza Martins fizeram uma escolha intrigante para a lua de mel: curtir o momento com outro casal de amigos. O quarteto viajou para a Escócia e, neste domingo (24), a ex-BBB explicou o motivo da aventura dupla.

Nos Stories, do Instagram, Marcela respondeu ao questionamento de um seguidor, que pensou que a presença do outro casal era apenas para a criação e gravação de conteúdo para as redes sociais.

“Não, gente. Estamos fazendo uma lua de mel em dupla! Eles se casaram recentemente também e decidimos fazer juntos!”, explicou a médica.

De acordo com Marcela, a escolha do destino fez com que a ideia surgisse, já que os quatro gostariam de ir para a Escócia. Além disso, elas planejaram conhecer os destinos do país com viagens de carro e pensaram na segurança.

“Somos muito amigos e como a ideia seria uma roadtrip de carro, nos sentimos mais seguras em ter mais pessoas com a gente”, contou.

Presente dos padrinhos, Marcela e Luiza estavam hospedadas em um hotel com estética de castelo e vista deslumbrante para o imponente Lago Ness, em Fort Augustus, nas Terras Altas. Neste domingo, elas seguiram viagem para a Ilha de Skye.