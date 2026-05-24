Roberto Justus ganha festa temática da Copa do MundoReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Com clima de Copa do Mundo, Roberto Justus recebeu uma surpresa especial da família ao voltar de uma viagem de trabalho neste sábado (23). O empresário encontrou a casa decorada com referências ao torneio, em uma celebração organizada pela mulher, Ana Paula Siebert, e pela filha caçula do casal, Vicky, de 6 anos.
Roberto Justus ganha festa temática da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram
Roberto Justus ganha festa temática da Copa do MundoReprodução / Instagram


A decoração reuniu itens nas cores da bandeira do Brasil, balões dourados e até uma réplica da taça da Copa. Em um dos detalhes da festa, Justus foi homenageado com a frase “o melhor pai do mundo”, exibida na mesa principal.

“Hoje o papai foi trabalhar em Floripa e nós fizemos uma surpresa para ele”, escreveu Ana Paula Siebert nas redes sociais ao mostrar os preparativos ao lado da filha.

O empresário esteve em Florianópolis para cumprir compromissos profissionais e, ao retornar para casa, encontrou o ambiente embalado por um funk com referências à seleção brasileira. Outro destaque da comemoração foi uma figurinha personalizada do álbum da Copa com o rosto de Justus, exibida por Ana Paula nos stories.

Roberto Justus costuma dividir a rotina entre São Paulo e Miami, nos Estados Unidos, e frequentemente compartilha momentos em família nas redes sociais ao lado da esposa e da filha.
fotogaleria
Roberto Justus ganha festa temática da Copa do Mundo
Roberto Justus ganha festa temática da Copa do Mundo