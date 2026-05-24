Roberto Justus ganha festa temática da Copa do MundoReprodução / Instagram
A decoração reuniu itens nas cores da bandeira do Brasil, balões dourados e até uma réplica da taça da Copa. Em um dos detalhes da festa, Justus foi homenageado com a frase “o melhor pai do mundo”, exibida na mesa principal.
“Hoje o papai foi trabalhar em Floripa e nós fizemos uma surpresa para ele”, escreveu Ana Paula Siebert nas redes sociais ao mostrar os preparativos ao lado da filha.
O empresário esteve em Florianópolis para cumprir compromissos profissionais e, ao retornar para casa, encontrou o ambiente embalado por um funk com referências à seleção brasileira. Outro destaque da comemoração foi uma figurinha personalizada do álbum da Copa com o rosto de Justus, exibida por Ana Paula nos stories.
Roberto Justus costuma dividir a rotina entre São Paulo e Miami, nos Estados Unidos, e frequentemente compartilha momentos em família nas redes sociais ao lado da esposa e da filha.
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