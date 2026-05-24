Roberto Justus ganha festa temática da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Roberto Justus ganha festa temática da Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 08:50

Rio - Com clima de Copa do Mundo, Roberto Justus recebeu uma surpresa especial da família ao voltar de uma viagem de trabalho neste sábado (23). O empresário encontrou a casa decorada com referências ao torneio, em uma celebração organizada pela mulher, Ana Paula Siebert, e pela filha caçula do casal, Vicky, de 6 anos.

Roberto Justus ganha festa temática da Copa do Mundo Reprodução / Instagram

A decoração reuniu itens nas cores da bandeira do Brasil, balões dourados e até uma réplica da taça da Copa. Em um dos detalhes da festa, Justus foi homenageado com a frase “o melhor pai do mundo”, exibida na mesa principal.“Hoje o papai foi trabalhar em Floripa e nós fizemos uma surpresa para ele”, escreveu Ana Paula Siebert nas redes sociais ao mostrar os preparativos ao lado da filha.O empresário esteve em Florianópolis para cumprir compromissos profissionais e, ao retornar para casa, encontrou o ambiente embalado por um funk com referências à seleção brasileira. Outro destaque da comemoração foi uma figurinha personalizada do álbum da Copa com o rosto de Justus, exibida por Ana Paula nos stories.Roberto Justus costuma dividir a rotina entre São Paulo e Miami, nos Estados Unidos, e frequentemente compartilha momentos em família nas redes sociais ao lado da esposa e da filha.