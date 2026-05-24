Lázaro Ramos e Taís Araújo trocam beijo após sessão de monólogo - Victor Chapetta/BrazilNews

Lázaro Ramos e Taís Araújo trocam beijo após sessão de monólogoVictor Chapetta/BrazilNews

Publicado 24/05/2026 19:55

Rio - Taís Araújo não segurou as lágrimas ao fim da apresentação para convidados do monólogo “Mudando de Pele”, na tarde deste domingo (24), no teatro Sesc Ginástico, no Centro do Rio. A atriz ainda ganhou carinho do marido, o também ator Lázaro Ramos, e foi aplaudida de pé pela plateia estrelada.

fotogaleria

A sessão reuniu diversos famosos, como Grazi Massafera, Carolina Dieckmann, Benedita da Silva, Antonio Pitanga, Duda Beat, Giovanna Antonelli, Alice Carvalho, Alana Cabral, Allan Souza Lima e mais.



Em “Mudando a Pele”, Taís vive Mayah, uma mulher de quase 40 anos que, em uma súbita fúria, rompe com um ciclo em que precisava se encaixar para manter um trabalho e sustentar um relacionamento desgastado. Livre de suas antigas prisões, ela encontra um novo lar e um novo emprego. Nesta busca encontra Mildred, uma senhora jamaicana de 90 anos que lutou pelos direitos civis, e Kemi, uma jovem que não pede licença para existir. A partir destas uniões - e de alguns desencontros -, Mayah se transforma enquanto reconhece seu próprio valor e identidade.

