Lázaro Ramos e Taís Araújo trocam beijo após sessão de monólogoVictor Chapetta/BrazilNews
Em “Mudando a Pele”, Taís vive Mayah, uma mulher de quase 40 anos que, em uma súbita fúria, rompe com um ciclo em que precisava se encaixar para manter um trabalho e sustentar um relacionamento desgastado. Livre de suas antigas prisões, ela encontra um novo lar e um novo emprego. Nesta busca encontra Mildred, uma senhora jamaicana de 90 anos que lutou pelos direitos civis, e Kemi, uma jovem que não pede licença para existir. A partir destas uniões - e de alguns desencontros -, Mayah se transforma enquanto reconhece seu próprio valor e identidade.
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