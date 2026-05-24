Pabllo Vittar - Reprodução / Instagram

Pabllo Vittar Reprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 09:49

Rio - Pabllo Vittar usou as redes sociais para comentar a redução no número de patrocinadores da Parada LGBTQIAPN+ de São Paulo, considerada a maior do mundo. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista relacionou a queda nos investimentos ao avanço de pautas conservadoras e criticou marcas que, segundo ela, demonstram apoio à comunidade apenas durante campanhas publicitárias.

Segundo Pabllo, o evento perdeu mais de 60% dos patrocínios neste ano. “A Parada LGBT de São Paulo, vulgo a maior parada LGBT do mundo, perdeu mais de 60% dos patrocínios esse ano. E todo mundo sabe que é por conta dessa onda de conservadorismo que a gente vem vivendo, que afeta muito as nossas festividades, afeta o jeito como a gente vive, afeta como as pessoas pensam e olham para a nossa comunidade”, afirmou.

A cantora também destacou o impacto econômico da comunidade LGBTQIAPN+ e questionou a ausência de empresas que costumavam apoiar o evento. “Ano passado a Parada movimentou bastante dinheiro, mas sabe por quê? Porque a população LGBT também gasta, pega carro de aplicativo, usa cartão de crédito, usa banco, consome, vai a restaurante, lota hotel”, disse.

Na sequência, Pabllo criticou ações de marketing realizadas por marcas durante o Mês do Orgulho. “Então é muito fácil, no Mês do Orgulho, colocar bandeira colorida no ícone, trocar a foto de perfil para algo colorido, colocar a logo da sua marca com as cores da bandeira, sendo que esse apoio não é um apoio verídico, não é um apoio verdadeiro para a nossa comunidade. Cadê as marcas esse ano que já estiveram por aí com bandeira colorida nos ícones e esse ano não estão presentes com a gente?”, questionou.

A artista também afirmou que a falta de apoio representa um tipo de silenciamento da comunidade LGBTQIAPN+. “Esse silenciamento diz muito sobre quem está do nosso lado e quem realmente só quer fazer dinheiro. (…) É uma festa muito importante que não é só uma festa: é sobre a nossa vivência, é sobre quem a gente é, sobre os nossos direitos. A gente não pode retroceder, a gente tem que andar adiante”, declarou.

No fim do desabafo, Pabllo reforçou a importância histórica e política da Parada. “A Parada não é só uma festa, é um manifesto onde a gente mostra para a população que estamos vivos aqui, que existimos também. Me deixa muito triste saber que muitas das marcas que já apoiaram essa festa não estão mais nem aí para a gente. E quando a gente vê isso, a gente encara como um silenciamento, como se a gente não existisse, como se a vida da gente não importasse. Mas na hora de trazer ‘papo pop’ para movimentar a internet e para causar junto com a gente, é ótimo. Para ganhar dinheiro, para engajar… porque eles sabem que a gente engaja.”