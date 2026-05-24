Hariany Almeida expõe insegurança sobre ter filhos - Reprodução / Instagram

Hariany Almeida expõe insegurança sobre ter filhos Reprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 07:57

Rio - A ex-BBB Hariany Almeida abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre maternidade e revelou que estuda a possibilidade de congelar os óvulos. O assunto surgiu após uma consulta de rotina com a ginecologista, tema que ela compartilhou com os seguidores em um vídeo publicado no Instagram.



Aos 28 anos, a influenciadora contou que sempre acreditou que seria mãe no futuro, mas admitiu que passou a enxergar a decisão com mais cautela nos últimos meses.



“Eu sempre tive certeza de que queria ser mãe, sabe? Sempre soube que uma hora eu ia ser. Só que agora eu fico pensando várias vezes se é uma coisa que eu realmente ia gostar”, desabafou.



Hariany explicou que as mudanças na rotina e a responsabilidade envolvida na criação de um filho têm provocado reflexões mais profundas.



“Vou gostar de fazer tudo? De abdicar do meu tempo para poder me dedicar a uma criança? Porque ter filho é responsabilidade, não é simplesmente parir e pronto”, afirmou.



Durante a consulta, a ex-BBB aproveitou para perguntar qual seria a idade mais indicada para iniciar o congelamento de óvulos, já que ainda não decidiu se pretende engravidar no futuro. Segundo ela, a médica explicou que o procedimento costuma ser recomendado para mulheres acima dos 30 anos que ainda não têm previsão de maternidade.



“É mais seguro congelar os óvulos. E aí eu estou pensando muito”, declarou.



Apesar das dúvidas sobre maternidade, Hariany vive uma fase estável na vida amorosa. A influenciadora namora o empresário Renan Machado, irmão da cantora Anitta. O relacionamento começou em 2025, após os dois se aproximarem durante uma temporada da influenciadora na Europa. Recentemente, ela definiu o companheiro como alguém “parceiro e maduro”.