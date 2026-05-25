Ludmilla e Vini Jr. - Reprodução / Instagram

Ludmilla e Vini Jr.Reprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 08:42

Rio - Ludmilla compartilhou um vídeo em clima descontraído com Vini Jr., no Instagram Stories, neste domingo (24). Na publicação, a cantora aparece dançando com o jogador da seleção brasileira e celebra a companhia do amigo, que mora no mesmo condomínio que ela no Rio.

"Eu amo quando meu vizinho preferido está aqui", escreveu a cantora na legenda. Vini. curte uns dias de descanso no Rio antes de iniciar a preparação para a Copa do Mundo.