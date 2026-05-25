Ludmilla e Vini Jr.Reprodução / Instagram

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Rio - Ludmilla compartilhou um vídeo em clima descontraído com Vini Jr., no Instagram Stories, neste domingo (24). Na publicação, a cantora aparece dançando com o jogador da seleção brasileira e celebra a companhia do amigo, que mora no mesmo condomínio que ela no Rio. 
"Eu amo quando meu vizinho preferido está aqui", escreveu a cantora na legenda. Vini. curte uns dias de descanso no Rio antes de iniciar a preparação para a Copa do Mundo. 
A chegada do craque à Cidade Maravilhosa acontece dias após o anúncio do término do namoro dele com Virginia Fonseca, no último dia 15. Na ocasião, Virginia afirmou que não negociava o “inegociável”. Dias depois, o atleta se pronunciou sobre o assunto e agradeceu o período que viveu ao lado da influenciadora. 