Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Vini Jr. e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 08:21 | Atualizado 15/05/2026 10:01

Rio - Virginia Fonseca, de 27 anos, está solteira. A influenciadora digital confirmou o término do namoro com Vini Jr., de 25, em uma publicação feita no Instagram Stories, nesta sexta-feira (15). Os dois estavam juntos desde outubro do ano passado. No desabafo, ela pediu respeito e disse que torce pela felicidade e sucesso do jogador.

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"Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu.

"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha!", completou.

O anúncio do término surpreendeu, já que, na noite desta quinta (14), Virginia havia comparecido ao estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, junto com a mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, para torcer pelo jogador na partida do Real Madrid. Na ocasião, ela se derreteu por ele: "Gato, lindo".