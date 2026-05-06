Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Vini Jr. e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 22:53

Rio - A influenciadora Virginia Fonseca negou nesta quarta-feira (6) os rumores de crise no relacionamento com Vini Jr.. Durante conversa com fotógrafos no Rio de Janeiro, a empresária afirmou que o namoro segue firme e revelou que deve encontrar o atleta em breve na Espanha.

“Continua, gente, tá tudo certo. Acompanha aí, vocês vão ver. Logo, logo eu tô lá em Madri com ele”, declarou Virginia ao ser questionada sobre o relacionamento com o atacante do Real Madrid.

A influenciadora ainda se derreteu ao falar sobre o jogador. “Ele é incrível”, afirmou. Ao ser perguntada se Vini também estaria apaixonado por ela, respondeu em tom bem-humorado: “Se Deus quiser”.

Virginia estava no Rio de Janeiro para uma reunião com Luciano Huck. Durante o bate-papo, ela também comentou sobre uma possível parceria com o apresentador para ações ligadas à Copa do Mundo. “Se Deus quiser, Deus abençoe”, disse.

Os rumores de crise começaram nos últimos dias após seguidores perceberem mudanças na interação do casal nas redes sociais. Virginia, que costumava comentar frequentemente nas publicações do jogador, deixou de reagir aos posts recentes do atleta, o que levantou especulações entre os fãs.

Pouco depois, Vini Jr. chegou a publicar uma foto em clima de intimidade com a influenciadora. O registro, no entanto, foi apagado horas depois, atitude que acabou aumentando ainda mais os comentários sobre uma possível crise no relacionamento.