Rafa Kalimann e Nattan celebraram mesversário de Zuza - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann e Nattan celebraram mesversário de Zuza Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2026 17:49

Rio - Rafa Kalimann publicou registros da comemoração intimista de 4 meses da filha, Zuza, fruto do relacionamento com Nattan. Nesta quarta-feira (6), a influenciadora mostrou o bolo decorado em branco e vermelho, e um adereço de girafa no topo.

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Nos cliques divulgados no Instagram Stories, a bebê aparece usando uma roupa nas cores da festa e um chapéu personalizado com o desenho do animal tema da comemoração. Zuza ainda segura uma varinha enquanto sorri.

Rafa Kalimann e Nattan revelaram a gravidez em junho do ano passado. No mesmo mês, a influenciadora e o cantor descobriram que estavam esperando uma menina, que nasceu no dia 6 de janeiro.