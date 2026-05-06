Grazi Massafera aparece com nova aparência após fim das gravações de "Três Graças" - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera aparece com nova aparência após fim das gravações de "Três Graças"Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2026 15:58

Rio – Grazi Massafera realizou uma transformação no visual com a finalização das gravações da novela “Três Graças”, na qual interpreta a antagonista Arminda, e que entra agora em sua reta final. O cabeleireiro, Anderson Couto, compartilhou a mudança na aparência da atriz em suas redes sociais nesta quarta-feira (6).



Em registro, a artista apareceu com rosto iluminado pelo cabelo em um tom de cobre nude. Ela, ainda, comentou no vídeo que já era hora de mudar de visual, “O dia tão esperado de Grazi!”.



Massafera também apresentou a mudança com uma postagem em seu Instagram, “Aqui e agora! Ah, TÔ DE FÉRIAS”, afirmou.

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O último episódio de “Três Graças” tem previsão de ir ao ar no dia 15 de maio. Com o final da novela, “Quem Ama Cuida” deve substituir o folhetim no horário das 21h. O último episódio de “Três Graças” tem previsão de ir ao ar no dia 15 de maio. Com o final da novela, “Quem Ama Cuida” deve substituir o folhetim no horário das 21h.

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