Gabriela Medvedovsky se despediu da novela ’Três Graças’ - Reprodução/Instagram

Gabriela Medvedovsky se despediu da novela ’Três Graças’Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2026 20:01

Rio - Gabriela Medvedovsky, de 33 anos, publicou cliques das gravações da reta final de "Três Graças", nesta quarta-feira (6). A intérprete de Juquinha aproveitou para falar sobre a importância da trama escrita por Aguinaldo Silva em sua trajetória artística.

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"Me despedindo devagarzinho desse projeto que foi mais que mais que especial", afirmou na legenda.

Nos registros, a atriz compartilhou fotos de André Mattos e Romulo Estrela, que integram o núcleo da delegacia como Jairo e Paulinho. Também aparecem na série de imagens os atores Miguel Falabella, Xamã, Grazi Massafera, Sophie Charlotte, Daphne Bozaski, Dira Paes e Alana Cabral. Além de Alanis Guillen, par romântico de Gabriela na trama.

O último capítulo de "Três Graças" será exibido no dia 15 de maio. O folhetim será substituído por "Quem Ama Cuida", de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.