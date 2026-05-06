Olivier Anquier passa por cirurgia no joelho - Reprodução Instagram

Olivier Anquier passa por cirurgia no joelhoReprodução Instagram

Publicado 06/05/2026 15:56 | Atualizado 06/05/2026 15:57

Rio - O chef de cozinha, apresentador e empresário francês Olivier Anquier, de 66 anos, passou por uma cirurgia no joelho nesta terça-feira (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Nas redes sociais, ele celebrou o resultado do procedimento e revelou que a recuperação tem sido mais rápida do que imaginava.

“Estou aqui no Einstein com o Dr. Marcelo Filardi e o Dr. Raul, que fizeram uma intervenção sensacional. Fiz a cirurgia ontem de manhã e hoje já estou subindo escada. Colocaram uma prótese no meu joelho. Um negócio de louco! O único remorso é não ter feito antes”, afirmou.

Olivier explicou que precisou da cirurgia por conta do desgaste da cartilagem provocado por anos de uma rotina intensa. Segundo ele, a operação consistiu na colocação de uma prótese completa no joelho.

“Desgaste total de cartilagem no joelho devido a uma vida cheia de ação. Chamei meu amigo e grande especialista Dr. Marcelo Filardi para colocar uma prótese completa. Dois dias depois, volto para casa em pé. Quero transmitir minha imensa gratidão a toda equipe médica, enfermeiros, enfermeiras e fisioterapeutas que me acompanharam”, declarou.

O apresentador já foi casado com a atriz Debora Bloch, com quem teve os filhos Júlia e Hugo. Desde 2010, ele é casado com a atriz Adriana Alves. Juntos, os dois são pais de Olívia, de 9 anos.