Luana Piovani detona Neymar após acusação de agressão contra Robinho Jr. no Santos - Reprodução / Instagram

Luana Piovani detona Neymar após acusação de agressão contra Robinho Jr. no SantosReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 12:34

Rio - Luana Piovani voltou a mirar críticas em Neymar e reagiu com ironia à nova polêmica envolvendo o jogador. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (5), ela reagiu ao caso em que o atacante foi acusado de agredir o jovem Robinho Jr. durante um treino no Santos FC.



Ao compartilhar um vídeo com o debate de jornalistas esportivos sobre o episódio, Luana ironizou a situação com uma frase direta: “O cai cai vai se f*der tanto ainda, eu tô só no camarote assistindo”.



A polêmica teve início no último domingo (3), quando Robinho Jr. afirmou ter recebido um tapa no rosto durante uma atividade no CT Rei Pelé, após um desentendimento com Neymar. O caso chegou a gerar uma notificação extrajudicial ao clube e levou o Santos a abrir uma apuração interna.



Pouco depois, no entanto, o próprio jogador de 18 anos decidiu encerrar o assunto. Ele confirmou o ocorrido, mas disse que aceitou o pedido de desculpas do camisa 10. "Sim (vou retirar), aceito as desculpas, é normal. Ele é ser humano como todos nós", afirmou.



Robinho Jr. também destacou que a situação se resolveu ainda no mesmo dia. "Foi isso (tapa no rosto), mas, como eu já disse, na hora ele já pediu desculpas. Agora é focar nos resultados e no mais importante para o Santos."