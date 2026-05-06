Thais Carla celebra aniversário do marido e relembra trajetória do casal - Reprodução Instagram

Thais Carla celebra aniversário do marido e relembra trajetória do casalReprodução Instagram

Publicado 06/05/2026 21:44 | Atualizado 06/05/2026 22:12

Rio - A influenciadora Thais Carla usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para celebrar o aniversário do marido, Israel Reis, com uma declaração apaixonada. Em homenagem ao companheiro, ela relembrou o início da relação e refletiu sobre a trajetória construída ao lado dele ao longo dos anos.

“Tem encontros que parecem que já estavam escritos em algum lugar… e o nosso foi exatamente assim. Até hoje eu paro pra pensar no quanto foi louco o jeito que a vida cruzou nossos caminhos, e mais louco ainda é olhar pra tudo que construímos juntos desde então”, escreveu.

Na sequência, Thais agradeceu pela parceria, pela família e pelos momentos compartilhados. “Obrigada por ser parceria nos dias leves e principalmente nos difíceis. Obrigada pela nossa família, pelas nossas meninas, pelo cuidado e por nunca deixar faltar amor na nossa família. É muito incrível viver essa vida com você. E se eu pudesse escolher de novo… escolheria nós, todas as vezes. Feliz vida, meu amor. Te amo”, declarou.

Mais cedo, a dançarina também publicou fotos antigas do casal e relembrou momentos marcantes da história dos dois. Entre os registros, apareceram imagens do início do namoro, da gravidez da primeira filha e de fases importantes da vida em família. O casal é pai de Maria, de 9 anos, e Eva, de 6.

“Hoje é aniversário do homem da minha vida”, escreveu ela ao compartilhar uma foto dos dois se beijando na praia. Em outra imagem do começo do relacionamento, comentou: “Primeiro dia que nós vivemos”. Já ao publicar um clique grávida da filha mais velha, destacou: “Já montando nossa família. Grávida de Maria Carla”. Em outro registro ao lado do marido, resumiu: “Nossa conexão”.