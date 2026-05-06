João Vicente revelou que um famoso é obcecado por Chay Suede - Reprodução/Instagram

João Vicente revelou que um famoso é obcecado por Chay SuedeReprodução/Instagram

Publicado 06/05/2026 20:54

Rio - João Vicente de Castro revelou no podcast "Não Importa" que um artista famoso seria obcecado por Chay Suede. Na conversa com Gregório Duvivier, o ator comentava sobre inveja quando fez a revelação e contou que a pessoa em questão é protagonista de novela.

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"Tem um outro ator, famoso e tal, que imita ele em tudo. Chay compra um relógio; ele compra também. Ele compra um carro antigo, o outro compra um carro antigo. O jeito de atuar...Ele imita o personagem do Chay! O Chay ficava me mandando mensagem e aí comecei a achar que ele estava paranoico com isso. Até eu começar a ver que realmente é uma loucura, sim", disse ele.

João Vicente não quis falar quem era o artista, mas questionou a motivação dessa pessoa. "É um cara com sucesso, protagonista de novela. Será que esse cara elabora isso? 'Vou imitar esse cara porque gosto dele. Eu me acho muito pior do que ele'. Será que é um cara sem estilo? 'Então vou imitar o estilo dele'. Ou não. Ele vê, guarda para ele em seu inconsciente e depois compra igual".