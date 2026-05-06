João Vicente revelou que um famoso é obcecado por Chay SuedeReprodução/Instagram
João Vicente de Castro entrega que ator famoso é obcecado por Chay Suede
Revelação foi feita em podcast ao lado de Gregório Duvivier
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