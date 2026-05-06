Gilberto Gil coloca apartamento em Copacabana à venda após sete anos no imóvel - Reprodução Instagram

Gilberto Gil coloca apartamento em Copacabana à venda após sete anos no imóvelReprodução Instagram

Publicado 06/05/2026 17:17

Rio - O cantor Gilberto Gil colocou à venda o apartamento onde mora com a esposa, Flora Gil, no Edifício Chopin, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel tem 344m², fica de frente para o mar e está localizado ao lado do Copacabana Palace.