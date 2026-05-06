Gilberto Gil coloca apartamento em Copacabana à venda após sete anos no imóvelReprodução Instagram
A informação foi antecipada pela colunista Lu Lacerda. Segundo Flora, a decisão de deixar o apartamento aconteceu porque o espaço já não comporta toda a família. “Vamos sair do Chopin com o coração partido, mas a minha família é enorme, ficou pequeno para nós. Não queremos deixar Copacabana de jeito nenhum. Amamos o bairro”, afirmou. O valor da venda não foi divulgado.
Gil e Flora vivem no imóvel desde 2019, quando trocaram o apartamento de 600m² que tinham em São Conrado por uma residência menor em Copacabana. Na época, o imóvel reformado chegou a ser destaque da revista “Casa e Jardim”.
O projeto foi assinado pela arquiteta Márcia Muller, que apostou na integração dos ambientes. Segundo ela, a reforma transformou os quatro quartos originais em duas suítes amplas e uniu espaços como sala de jantar, sala de estar, sala de TV e escritório.
Nas redes sociais, um dos moradores do edifício comentou a mudança da família. “O Chopin será rebaixado a chopinho. Apesar de nunca vê-los, era bom saber que estavam”, escreveu o galerista Mario Cohen. Flora respondeu em tom bem-humorado: “Nós já fizemos reunião de condomínio”.
O Edifício Chopin também já teve como moradora a atriz Maitê Proença e moram lá atualmente a socialite Narcisa Tamborindeguy e o humorista Fábio Porchat.
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