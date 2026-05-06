Bento, filho de Isa Scherer, pediu para trocar de nome - Reprodução/Instagram

Bento, filho de Isa Scherer, pediu para trocar de nome Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2026 15:13

Rio - Isabella Scherer compartilhou um registro divertido do filho, Bento, fruto do relacionamento com Rodrigo Calazans. A influenciadora mostrou nesta quarta-feira (6) que o menino estava vestindo uma camisa do Flamengo e fez um pedido diferente durante conversa com ela.

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"Você pode trocar o meu nome?", pediu Bento. "Você quer trocar seu nome? Para qual?", perguntou a influenciadora. "Arrascaeta", disparou o menino. "Você não quer mais Bento", questionou. "Não", reafirmou ele.

A interação entre mãe e filho chamou atenção na web. "Pô, Bento… eu também queria, não vou te julgar", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Ele é muito inteligente", elogiou outro. "Arrascaeta é o rei dos baixinhos", brincou um terceiro.

Grávida do terceiro filho, Isabella Scherer é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos.