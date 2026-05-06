Bárbara Evans fala sobre sustos com os filhos e emociona ao refletir sobre maternidadeReprodução Instagram
“Hoje, ser mãe é a parte mais importante da minha vida. Foi a maternidade que me fez realizar o meu maior sonho: construir a minha família”, escreveu.
Bárbara contou que viveu momentos delicados desde a chegada dos filhos e relembrou episódios que marcaram sua trajetória como mãe. “Minha gestação gemelar não foi fácil. Ser mãe nunca foi fácil. Já vivi momentos que me tiraram o chão”, afirmou.
Entre os sustos, ela revelou que Ayla chegou a broncoaspirar um amendoim e que Antônio precisou ser internado na UTI após uma bronquiolite grave. “Já tivemos susto com escorpião, hospital, noites sem dormir, medo, desespero… e, ao mesmo tempo, uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim”, desabafou.
A influenciadora também afirmou que a maternidade transformou sua vida completamente. “Eu nasci pra ser mãe”, declarou. Segundo ela, cuidar dos filhos e acompanhar cada fase da infância é o que mais ama fazer atualmente.
Durante o relato, Bárbara ainda rebateu críticas que costuma receber sobre sua relação com os filhos. “Falam que outras pessoas criam meus filhos, mas quem vive a nossa vida sabe o quanto eu sonhei com isso aqui. Sabe o quanto eu amo ser mãe e o quanto eu sou presente em cada detalhe da vida deles”, escreveu.
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