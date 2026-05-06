Bárbara Evans fala sobre sustos com os filhos e emociona ao refletir sobre maternidade - Reprodução Instagram

Bárbara Evans fala sobre sustos com os filhos e emociona ao refletir sobre maternidadeReprodução Instagram

Publicado 06/05/2026 18:16 | Atualizado 06/05/2026 22:55

Rio - A influenciadora Bárbara Evans, de 34 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para compartilhar um desabafo sobre a maternidade. Em clima de Dia das Mães, a filha de Monique Evans relembrou os desafios que enfrentou com os filhos Ayla, de 4 anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de 2, frutos do casamento com Gustavo Theodoro.