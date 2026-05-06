Anitta, Ivete e Virginia estão entre as famosas brasileiras que mais perderam seguidores - Reprodução Instagram

Anitta, Ivete e Virginia estão entre as famosas brasileiras que mais perderam seguidores Reprodução Instagram

Publicado 06/05/2026 19:04

Rio - Perfis de famosos e influenciadores registraram quedas expressivas no número de seguidores nesta quarta-feira (6), chamando atenção dos fãs nas redes sociais. Usuários relataram que artistas brasileiros e internacionais perderam centenas de milhares, e em alguns casos milhões de seguidores, em poucas horas.

Entre os brasileiros, Anitta teria sido uma das mais afetadas, com uma redução de cerca de 900 mil seguidores. Virginia Fonseca também registrou queda significativa, passando de 55 milhões para 54,7 milhões de seguidores. Outros nomes como Ivete Sangalo e Claudia Leitte perderam cerca de 600 mil e 500 mil seguidores, respectivamente.

A redução também atingiu celebridades internacionais. Cristiano Ronaldo teria perdido aproximadamente 18 milhões de seguidores, enquanto Kylie Jenner perdeu 15 milhões. Já Beyoncé registrou queda de cerca de 4,4 milhões de seguidores.

Até o momento, o Instagram não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. No entanto, a plataforma costuma realizar periodicamente remoções de contas falsas, bots e perfis inativos, o que geralmente provoca alterações bruscas nos números de seguidores de famosos e influenciadores.

Uma situação semelhante aconteceu em 2014, quando o Instagram promoveu uma grande exclusão de contas consideradas spam. Na época, Justin Bieber perdeu cerca de 3,5 milhões de seguidores.

Segundo dados divulgados pela plataforma HypeAuditor, as perdas desta quarta-feira foram:

- Anitta: perdeu 900 mil seguidores (de 62,7 milhões para 61,8 milhões);

- Ivete Sangalo: perdeu 600 mil seguidores (de 37,2 milhões para 36,6 milhões);

- Claudia Leitte: perdeu 500 mil seguidores (de 25,1 milhões para 24,6 milhões);

- Virginia Fonseca: perdeu 300 mil seguidores (de 55 milhões para 54,7 milhões);

- Luísa Sonza: perdeu 300 mil seguidores (de 29,9 milhões para 29,6 milhões);

- Carlinhos Maia: perdeu 300 mil seguidores (de 35,8 milhões para 35,5 milhões);

- Vini Jr.: perdeu 200 mil seguidores (de 59,9 milhões para 59,7 milhões);

- Lore Improta: perdeu 200 mil seguidores (de 17,2 milhões para 17 milhões);

- Álvaro Xaro: perdeu 100 mil seguidores (de 17,6 milhões para 17,5 milhões).