Bruna Rotta anuncia que espera primeiro filho com o jogador Kauã EliasReprodução / Instagram
Nas imagens, os dois surgem trocando abraços e beijos, enquanto o jogador acaricia a barriga da namorada. Em outro momento, posam com um par de sapatinhos brancos, símbolo da chegada do bebê. Na legenda, Bruna e Kauã citaram um versículo bíblico: “O amor nunca falha. — 1 Coríntios 13:8”.
O ensaio foi realizado em Londres, no Reino Unido, às margens do Rio Tâmisa, com o Big Ben ao fundo. O casal está no país a passeio.
O relacionamento entre Bruna Rotta e Kauã Elias tem cerca de quatro meses, embora tenha sido assumido publicamente apenas em março, quando a influenciadora exibiu nas redes sociais a aliança de namoro recebida do atleta.
Antes disso, Bruna ganhou projeção após o namoro com o jogador Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. O relacionamento teve idas e vindas e chegou ao fim em agosto de 2025, depois de um período em que a influenciadora viveu na Espanha.
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