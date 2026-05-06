Bruna Rotta anuncia que espera primeiro filho com o jogador Kauã Elias - Reprodução / Instagram

Bruna Rotta anuncia que espera primeiro filho com o jogador Kauã EliasReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 13:27 | Atualizado 06/05/2026 13:30

Rio - A influenciadora Bruna Rotta revelou que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Kauã Elias, atleta do Shakhtar Donetsk. A novidade veio a público por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais, nesta quarta-feira (6).

Bruna Rotta anuncia que espera primeiro filho com o jogador Kauã Elias Reprodução / Instagram



Nas imagens, os dois surgem trocando abraços e beijos, enquanto o jogador acaricia a barriga da namorada. Em outro momento, posam com um par de sapatinhos brancos, símbolo da chegada do bebê. Na legenda, Bruna e Kauã citaram um versículo bíblico: “O amor nunca falha. — 1 Coríntios 13:8”.



O ensaio foi realizado em Londres, no Reino Unido, às margens do Rio Tâmisa, com o Big Ben ao fundo. O casal está no país a passeio.

Nas imagens, os dois surgem trocando abraços e beijos, enquanto o jogador acaricia a barriga da namorada. Em outro momento, posam com um par de sapatinhos brancos, símbolo da chegada do bebê. Na legenda, Bruna e Kauã citaram um versículo bíblico: “O amor nunca falha. — 1 Coríntios 13:8”.O ensaio foi realizado em Londres, no Reino Unido, às margens do Rio Tâmisa, com o Big Ben ao fundo. O casal está no país a passeio.

A gravidez acontece poucas semanas após Bruna anunciar a mudança para a Ucrânia, onde passou a viver ao lado do namorado. Na ocasião, ela comentou com bom humor sobre o novo momento de vida. “Eu não sei o que me assusta mais, morar com um homem pela primeira vez na minha vida ou morar em um país que está em guerra. Eu acho que é morar com um homem. Já me dá até uma coceira”, disse.



O relacionamento entre Bruna Rotta e Kauã Elias tem cerca de quatro meses, embora tenha sido assumido publicamente apenas em março, quando a influenciadora exibiu nas redes sociais a aliança de namoro recebida do atleta.



Antes disso, Bruna ganhou projeção após o namoro com o jogador Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. O relacionamento teve idas e vindas e chegou ao fim em agosto de 2025, depois de um período em que a influenciadora viveu na Espanha.