Ana Moraes e os pais Gloria Pires e Orlando Morais - Reprodução / Instagram

Ana Moraes e os pais Gloria Pires e Orlando Morais Reprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 11:40

Rio - A cantora Ana Morais abriu o jogo sobre a rotina familiar e divertiu o público ao expor um hábito cada vez mais comum dentro de casa: o uso intenso das redes sociais. Filha da atriz Gloria Pires com o músico Orlando Morais, a artista contou que os pais passam horas navegando entre vídeos curtos e conteúdos digitais.

Durante participação no talk show Nepograma, apresentado por Luísa Perissé, Ana relatou situações cotidianas que, segundo ela, já viraram rotina. “Os meus pais são viciados hoje em dia. A gente está na mesa e, do nada, [barulho]. Tipo assim, pai? Reels alto, no último volume. E eles falam de mim. Eles são muito viciados, real, no Instagram, no TikTok. Meu pai fica no TikTok de madrugada”, disse.

Apesar da exposição bem-humorada, a cantora destacou um lado que considera admirável na postura do pai. Conhecido por sua trajetória na música, Orlando costuma interagir com artistas iniciantes nas redes. “É tão bonitinho... Vou falar. Ele vê live no TikTok de iniciantes, de pessoas começando a cantar, e ele comenta: ‘Oi, tudo bem? Vamos fazer uma música?’. Ele passa o WhatsApp dele e faz música dessas pessoas que ele vê em lives do TikTok, pessoas aleatórias”, revelou.

Ana também comentou um episódio marcante da carreira da mãe, que voltou à tona nos últimos anos. Durante a transmissão do Oscar 2016, Gloria viralizou ao responder “não sou capaz de opinar” a uma pergunta ao vivo. A frase virou meme e repercutiu amplamente nas redes sociais.

Segundo a filha, a atriz encarou a situação com leveza. “Deu a maior polêmica, porque ela respondeu ‘não sou capaz de opinar’ e todo mundo ‘ah, ela não estudou’. Ela não sabia uma coisa e, ao invés de inventar, ela foi sincera, só que as pessoas não têm essa inteligência emocional. Ela mandou fazer umas blusas pra gente com a cara dela e fez a família usar”, contou.