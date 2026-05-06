Sylvia Massari e Guto Graça Mello - Reprodução do Instagram

Sylvia Massari e Guto Graça MelloReprodução do Instagram

Publicado 06/05/2026 08:31 | Atualizado 06/05/2026 08:58

"Foram 36 anos de cumplicidade, de lutas, mas acima de tudo, de muito amor… Acordei molhando o seu travesseiro, que abracei a noite toda e uma sensação de impotência, de derrota, por não ter conseguido salvar sua vida, como juntos sempre fizemos", escreveu.

"Vou sentir sua presença em cada canto que eu olhar! Vou acordar no meio das noites, assustada, procurando saber se você está respirando bem e arrasada por constatar cada dia a realidade de agora…. Nossos planos, nossos hábitos, minha mão segurando a sua enquanto caminhávamos… menos naquele dia horrível, quando eu não estava do seu lado e você caiu… Um dia nos encontraremos e eu quero ouvir de novo a frase que você dizia a todo momento : Ah Sylvia.. Como eu te amo", completou.







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Sylvia recebeu o apoio dos famosos através dos comentários. "Meus profundos sentimentos, Sylvia e família", disse Eliana. "Querida, sinto muito! Força, fé... um abraço bem apertado", afirmou Stella Maria Rodrígues. "Meus sentimentos, minha querida e muita fé", desejou Fafá de Belém. "Ah, Sylvia… que bonito… ele vai estar sempre com você, querida. Meu abraço mais apertado pra você", declarou Thalita Rebouças.

O velório de Augusto César Graça Mello, mais conhecido como Guto Graça Mello, será realizado nesta quarta, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul, das 13h às 15h.