Pedro Novaes - Reprodução / Instagram

Pedro NovaesReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 07:55 | Atualizado 06/05/2026 09:03

Rio - Pedro Novaes chamou atenção ao surgir com um novo visual para seu próximo trabalho. O ator, de 29 anos, adotou cabelos loiro platinado e corte renovado para interpretar o vilão Alexandre na adaptação em filme de “A Viagem”, clássico de Ivani Ribeiro.

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A transformação marca a transição entre personagens. Após encerrar as gravações de “Três Graças”, em que deu vida a Leonardo Ferette, o ator se despediu do papel e apresentou o novo look durante a festa de encerramento da novela, realizada na última segunda-feira (4), em um bar na Zona Sudoeste do Rio.A mudança não é apenas estética. O visual mais marcante dialoga com o perfil intenso de Alexandre, personagem central da trama que ganhou notoriedade na versão exibida em 1994, quando foi interpretado por Guilherme Fontes. Na história, o vilão atravessa conflitos profundos e se torna um dos nomes mais lembrados da teledramaturgia.O novo projeto, produzido pelos Estúdios Globo, aposta em uma releitura da obra para o cinema. No elenco, Pedro Novaes divide cena com Rodrigo Lombardi, no papel de Otávio. Lucinha Lins também retorna como Dona Maroca, além de Carolina Dieckmann, que viverá Diná.