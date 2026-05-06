Pedro NovaesReprodução / Instagram

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Rio - Pedro Novaes chamou atenção ao surgir com um novo visual para seu próximo trabalho. O ator, de 29 anos, adotou cabelos loiro platinado e corte renovado para interpretar o vilão Alexandre na adaptação em filme de “A Viagem”, clássico de Ivani Ribeiro.
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Pedro Novaes radicaliza no visual e surge platinado para viver Alexandre em 'A Viagem' - Reprodução / Instagram
Maurício Mattar e Guilherme Fontes em cena da novela 'A Viagem', de 1994 - Reprodução
Guilherme Fontes como Alexandre em 'A Viagem' - TV GLOBO / Bazilio Calazans
A Viagem: Christiane Torloni, Guilherme Fontes - TV GLOBO / Bazilio Calazans
Guilherme Fontes (Alexandre) em cena de 'A Viagem' - Divulgação / TV Globo

A transformação marca a transição entre personagens. Após encerrar as gravações de “Três Graças”, em que deu vida a Leonardo Ferette, o ator se despediu do papel e apresentou o novo look durante a festa de encerramento da novela, realizada na última segunda-feira (4), em um bar na Zona Sudoeste do Rio.

A mudança não é apenas estética. O visual mais marcante dialoga com o perfil intenso de Alexandre, personagem central da trama que ganhou notoriedade na versão exibida em 1994, quando foi interpretado por Guilherme Fontes. Na história, o vilão atravessa conflitos profundos e se torna um dos nomes mais lembrados da teledramaturgia.

O novo projeto, produzido pelos Estúdios Globo, aposta em uma releitura da obra para o cinema. No elenco, Pedro Novaes divide cena com Rodrigo Lombardi, no papel de Otávio. Lucinha Lins também retorna como Dona Maroca, além de Carolina Dieckmann, que viverá Diná.
Para o filme, Carol também passou por uma transformação no visual: após escurecer os fios, a atriz adotou um corte mais curto para interpretar a personagem, originalmente vivida por Christiane Torloni. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela admitiu resistência à mudança. “Eu não quero cortar o cabelo!”, mas depois avaliou com bom humor o resultado: “Menos pior do que eu pensava. Já me acostumei até... É o pânico, mas eu estou gostando”, disse.